Gf Vip 7 | ex tronista amica di Antonella Fiordelisi confessa | “Spero apra gli occhi | lei non ha bisogno di Edoardo Donnamaria!”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Giulia Cavaglià è intervenuta durante la nuova puntata di Casa Chi. L’exdi Uomini e Donne ha parlato del rapporto tra, sua grandissima, edDonnamaria: L’inizio della relazione traedè andata benissimo però non penso sia il ragazzo giusto per lei. Penso che si renderà conto che hadi un ragazzo diverso al suo fianco. Per una questione caratteriale, lui è estremamente tranquillo, lei hadi stimoli. Secondo me lui travisa gli atteggiamenti di, conoscendola nel profondoè una provocatrice ma è anche molto fedele. Lei è solo esuberante, ma non significa sia una poco di buono o altro come lui l’ha ...