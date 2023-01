GF Vip 7 | Dana Saber di nuovo nella bufera | “Mi vedrei con un Kala…”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Una nuova polemica sta avvolgendo la settima edizione del Grande Fratello Vip e vede protagonistaancora una volta. Solo qualche giorno fa la modella aveva sconvolto il pubblico telespettatore per gli elogi a Vladimir Putin, adesso è ritornata sulla stessa lunghezza d’onda, manifestando il suo chiaro interesse per il mondo militare. Le nuove affermazioni hanno turbato gli utenti social che hanno trovato d’accordo anche lo stesso Alfonso Signorini, stanco dei continui passi falsi dei suoi concorrenti. Grande Fratello Vip 7:esagera ancora Da qualche ora a questa parte,è finita ancora una volta nel mirino dei telespettatori per delle nuove affermazioni alquanto discutibili. Solo una settimana prima, la modella aveva dichiarato su Vladimir Putin: “Se mi ...

