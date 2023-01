Gesto stupendo di Insigne | l’ex capitano del Napoli regala un sorriso ai bambini del Pausillipon 

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Lorenzo, exdele oggi a Toronto, si è reso protagonista di un fantastico. L’attaccante ha fatto visita all’ospedale Santobono Pausillipon facendo visita a tutti iricoverati.al Pausillipon La pagina Instagram dell’Ospedale Pausilipon ha ringraziatocon un messaggio in cui ha raccontato la mattinata vissuta dal campione d’Europa. Di seguito il messaggio postato sui social: “Una befana davvero speciale ha rallegrato le corsie del nostro ospedale! Il grande Lorenzoè venuto a trovarci con un carico enorme di calze piene di cioccolata per i nostri piccoli pazienti ai quali si è dedicato con amore e attenzione. Ha visitato ogni bambino, stanza per stanza, ...

