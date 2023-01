Gestire la rotazione dello schermo Android solo per alcune app

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Sui telefoni e sui tabletil comando dipermette di impostare l'orientamento orizzontale, l'orientamento verticale e attivare la funzione automatica, basata sulla posizione fisica(ottenuta grazie al giroscopio). Qualsiasi sia l'impostazione scelta essa verrà applicata su tutte le app: il comando automatico per esempio potrebbe mettere in verticale anche app che funzionano meglio in orizzontale (app video o streaming) o mettere in orizzontale app più comode da usare in verticale (per esempio le app degli ebook). Per trovare la quadra in mezzo a tutto questo casino basterà utilizzare delle app per forzare l'orientamentoperapp, così da poter ...