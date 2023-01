Georgina Rodriguez pubblica foto dall’aereo privato | lusso esagerato

(Di giovedì 5 gennaio 2023)in questi giorni è volata insieme a Cristiano Ronaldo e il resto della loro famiglia in Arabia Saudita. Il calciatore è ufficialmente parte della squadra dell’Al Nassr, per questo è arrivato a Riad per iniziare il loro rapporto di collaborazione. Il loro arrivo è stato in grande stile con un lussuosissimo jet… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Corriere dello Sport

La collezione di gioielli diI meglio informati hanno riferito che la partner di Ronaldo ha esibito a Dubai preziosi per un valore di quasi 2 milioni di euro . La sola collana con ...... con alcune testate che avevano rilanciato su un possibile problema nella convivenza tra il fuoriclasse portoghese e la suaRodrìguez . In Arabia Saudita, infatti, l a convivenza fuori dal ... Ronaldo nei guai con Georgina: cosa è successo durante la presentazione con l'Al-Nassr Georgina Rodriguez in questi giorni è volata con Cristiano Ronaldo e il resto della loro famiglia in Arabia Saudita. Ecco il jet privato.Le parole di Francesca Brienza, giornalista e partner del nuovo allenatore di CR7 all'Al Nassr, sulla questione della convivenza in Arabia Saudita ...