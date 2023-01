Georgina e Ronaldo in Arabia | interviene la compagna di Garcia | ' Ecco la verità'

la Repubblica

La collezione di gioielli diRodriguez I meglio informati hanno riferito che la partner diha esibito a Dubai preziosi per un valore di quasi 2 milioni di euro . La sola collana con ......su un possibile problema nella convivenza tra il fuoriclasse portoghese e la sua... giornalista e compagna del nuovo allenatore diRudi Garcia , che ha svelato la verità su queste ... Cristiano Ronaldo, quanti tormenti: divorzia da Mendes e non può convivere con Georgina a Riad Le parole di Francesca Brienza, giornalista e partner del nuovo allenatore di CR7 all'Al Nassr, sulla questione della convivenza in Arabia Saudita ...Strappo di CR7 con l'agente storico, reo di non avegli procurato un contratto in un grande club europeo. Ora all'Al-Nassr, pur ricoperto d'oro, ...