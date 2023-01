Genova | guardia giurata 31enne spara alla compagna 23enne mentre dorme e poi si toglie la vita

Leggi su tpi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Giunti nell’abitazione in seguito a una segnalazione, gli inquirenti l’hanno trovata mortaera ancora nel suo letto: Giulia Donato,di, è stata uccisadormiva dal suo fidanzato Andrea Incorvaia,di 31 anni. L’uomo ha poi usato la pistola di servizio anche contro se stesso perrsi la. È stato trovato in camera da letto, con l’arma ancora nella mano. Un caso di omicidio-suicidio verificatosi ieri nel quartiere Pontedecimo del capoluogo ligure, in via Anfossi. La coppia viveva nella casa della sorella di lui, è stata lei a lanciare l’rme dopo che non aveva ricevuto più notizie dal fratello dsera prima. Gli amici della coppia riferiscono di frequenti litigi ...