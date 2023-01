Genitori vergognosi | Mai peggio di così

Leggi su direttanews

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Storia incredibile quella che ha coinvolto un figlio innocente. Il comportamento dei suoiè stato imperdonabile: la vicenda Non è facile essere genitore e nessuno è mai perfetto, soprattutto di fronte a una responsabilità grande come quella di crescere un figlio. Errori, ripensamenti e scivoloni sono all’ordine del giorno: bisogna cercare di conciliare l’amore che si prova nei suoi confronti con la necessità educativa dell’imporre limiti e divieti.imperdonabili: la storia assurda (direttanews.com)Se già essereè difficile, quindi, diventa ancora più complicato quando insorgono problemi o situazioni intricate, proprie o del figlio. Problematiche di salute, di comportamento o famigliari, come delicate situazioni relazionali o economiche, vanno arare le già normali e delicatissime ...