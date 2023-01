GdS – Bayern | presi Daley Blind e Yann Sommer

(Di giovedì 5 gennaio 2023) 2023-01-05 10:55:13 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: L’olandese sostituisce Lucas Hernandez, fuori fino a fine stagione per la rottura del crociato. Il portiere svizzero invece sostituirà l’altro infortunato Neuer Ilha preso, 32 anni, difensore della nazionale olandese da pochi giorni svincolato (con sei mesi di anticipo sul contratto) dall’Ajax. Il giocatore è partito dall’aeroporto di Amsterdam per raggiungere Monaco di Baviera per le visite mediche.sostituisce in rosa l’infortunato Lucas Hernandez, fuori fino a fine stagione per la rottura del crociato nella prima partita del mondiale.firmerà fino a giugno con opzione per il prossimo anno. Molto vicino anche l’ingaggio da parte dei bavaresi del portiere svizzero ...

Fcinternews.it

...perdura per almeno sei mesi e le conseguenze superano almeno il trentesimo grado della scala( ... Benjamin Vrban del ZentrumFamilie und Soziales ha confermato a ilfattoquotidiano.it che in ......perdura per almeno sei mesi e le conseguenze superano almeno il trentesimo grado della scala( ... Benjamin Vrban del ZentrumFamilie und Soziales ha confermato a ilfattoquotidiano.it che in ... GdS - Dumfries, subentra anche il Bayern. L'Inter pensa a Mazraoui come sostituto La Gazzetta dello Sport sottolinea il Mondiale molto positivo di Denzel Dumfries, autore in particolare di una grande partite contro gli USA. L'olandese è tornato in Italia ancor più carico, ma al rie ...Spazio al calciomercato dell'Inter e alla trattativa per Marcus Thuram sulla prima pagina dell'edizione de La Gazzetta dello Sport di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022. 'Thuram c'è l'offerta. L'Inter a ...