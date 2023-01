(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ uno scontro fisico con il fratelloquello che il principeracconta nella sua autobiografia ‘Spare’. In anticipazioni in esclusiva diffuse dal quotidiano Guardian si legge che, in una lite scatenata per la decisione didi sposare l’attriceMarkle, l’attuale principe di Galles avrebbe ”preso per il bavero” il fratello, gli avrebbe ”strappato la collana e”. L’esito della lite, si legge nell’autobiografia che sarà nelle librerie di tutto il mondo la prossima settimana, sarebbe stata una lesione alla schiena. Il libro, di cui il Guardian ha ottenuto una copia in anteprima, prende il titolo da un vecchio detto dei circoli reali e aristocratici, ovvero che il primogenito è erede di titoli, potere e fortuna mentre il secondo serve ...

Adnkronos

e la rivelazione sul fratelloL'episodio è avvenuto a Londra nel 2019, quandoha definito Meghan Markle 'difficile' e 'maleducata'.respinse le accuse, dicendo al fratello ...... nel suo nuovo libro di memorie, il principeavrebbe raccontato di aver subito un' aggressione fisica da parte del principe, rivelazione choc: 'Rivoglio indietro mio padre e mio ... Gb, Harry vs William: "Mi ha buttato a terra in litigio per Meghan" Sono violentissime le accuse di Harry al principe del Galles. William lo avrebbe preso per il collo e spinto a terra durante una lite e non solo La famiglia reale torna a tremare. Che Harry non avesse ...Paola Caruso è tornata tra le braccia di suo figlio Michele. Solo pochi giorni fa, l'ex bonas di Avanti un altro aveva fatto sapere con una Instagram story di essere finita in ...