(Di giovedì 5 gennaio 2023) La partecipazione del principe 'ribelle'all'incoronazione formale di suo padree della regina Camilla in calendario il 6 maggio (come gesto di riconciliazione dopo gli scontri e le ultime ...

Agenzia ANSA

A sottolinearlo è stato lo stesso, in una nuova anticipazione di una delle due interviste televisive concesse in vista del lancio del libro e destinate ad andare in onda domenica. "Ci sono ...Articoli più lettiPotter: tutto quello che sappiamo sul reboot della saga con nuovi attori ... Si legge sul sito di Netflix , chela posizione per un ricercatore senior che aiuterà i team ... Gb: Harry apre spiraglio a Carlo, ma 'la palla è nel loro campo ... Stanno iniziando a trapelare alcune indiscrezioni circa “Spare”, il libro autobiografico di Harry. Questo libro arriverà settimana prossima, ma già ...Harry ha fatto alcune dichiarazioni pesantissime durante l’intervista che uscirà il prossimo 8 gennaio su ITV: ecco qual è stata l’immediata reazione spiazzante di re Carlo e cosa ha deciso che farà c ...