Agenzia ANSA

Tanto che, stando al sondaggio Coop, un italiano su quattro teme di caderela soglia della ... Secondo i dirigenti, grazie alla parziale riduzione dei prezzi delil 2023 sarà un anno di ...in lieve calo in apertura di giornata, scivola brevementela soglia dei 65 euro a 64, 3 euro per poi oscillare e risalire. Le quotazioni del Ttf, il futures con consegna a febbraio 2023 sono ... Gas: sotto la soglia dei 65 euro in apertura, poi risale - Economia Il prezzo del Gas è in caduta libera sul mercato di Amsterdam e cresce la speranza che le prossime bollette siano molto più leggere.(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Gas in lieve calo in apertura di giornata, scivola brevemente sotto la soglia dei 65 euro a 64, 3 euro per poi oscillare e risalire. Le quotazioni del Ttf, il futures con ...