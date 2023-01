Gas | ecco quando finirà il salasso | adesso c' è la data della svolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Non è iniziato benissimo il 2023 per gli italiani, almeno per quel che riguarda il portafoglio. Le bollette sono sempre più care, nonostante il prezzo del gas sia sceso. Cosa sta succedendo? E soprattuttosi smetterà di tirare la cinghia? Fabio Savelli sul CorriereEconomia intervistando il presidente dell'autorità Arera, Stefano Besseghini, spiega che laarriverà a febbraio. Le bollette saranno meno salate anche grazie a ciò che è stato fatto prima: sta funzionando il risparmio energetico stabilito dal precedente governo che ha accorciato la stagione dei riscaldamenti di due settimane riducendo di un grado le temperature nelle abitazioni a consumo centralizzato. "Il prezzo è sceso solo a partire dal 17-18 dicembre", spiega Besseghini, "mentre nella prima metà del mese il valore si è tenuto strutturalmente alto attorno ai 135-140 ...