Galatasaray | il ds | 'Icardi resta fino a fine anno Sarebbe illegale un addio'

TUTTO mercato WEB

... nonostante la lontananza (lui ormai vive sanzialmente a Istanbul dove gioca per il) e la separazione, rimane sempre nel suo cuore .peraltro non ha mai perso la speranza di ...Mauronon molla Wanda Nara neanche per Capodanno . L'attaccante delha accolto il 2023 scrivendo sui suoi account social: " Grazie 2022 per le cose belle e i momenti belli vissuti. Grazie ... Galatasaray, il ds si tiene stretto Icardi: "Speculazioni sul suo conto. Resta fino a giugno" Wanda Nara-L-Gante, ritorno di fiamma L'annuncio rivela tutta la verità. L'ex lady Icardi fa chiarezza su alcuni aspetti della sua vita ...L'ex centravanti e capitano dell'Inter è in balia delle occhiate indiscrete dei club arabi, intanto prende piede l'ipotesi di un clamoroso ritorno ...