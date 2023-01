Furto al “GF VIP” | pesanti accuse | la regia costretta a censurare

(Di giovedì 5 gennaio 2023) News Tv. Non c’è pace per il “Grande Fratello Vip“. Il reality show condotto da Alfonso Signorini finisce nuovamente nella bufera. Non bastano leda parte del pubblico al programma di essere poco educativo, adesso anche i vipponi lanciano. Nella casa più spiata d’Italia c’è stato un? Antonella Fiordelisi si è lasciata andare ainsinuazioni e laè stata. (Continua…) LEGGI ANCHE: “GF VIP” 7, confronto acceso tra Antonino e Giaele: “Se parlo io…”, cos’è successo sotto le coperte “GF VIP” 7, sparita la collana di diamanti di Giaele Giallo al “GF VIP” 7: è sparita una collana di diamanti di Giaele. La vippona l’ha rivelato alle sue coinquiline, lanciando un vero e proprio allarme. Che ...

Altro giro altro Gate nella Casa del Grande Fratello. Secondo le mie fedelissime superstar di Twitter, sarebbe sparita nel nulla la collana di diamanti di Giaele De Donà. Ma la notizia bomba non si ferma certamente qui. Ad aggiungere il carico da novanta ci ha pensato Antonella Fiordelisi che avrebbe ricevuto un consiglio ... Non è chiaro se l'entità del furto sia quella dichiarata dal malintenzionato, che tuttavia ha reso disponibili alcuni file come prova. GF Vip, furto in casa Sparisce collana di diamanti: Antonella fa ... Nella casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà rivela di non essere più in possesso di una preziosa collana ...