Furgone in fiamme sulla Brebemi | l’intervento dei vigili del fuoco

Prima Treviglio

Paura nella prima mattinata di oggi, giovedì 5 gennaio, per l'incendio che ha devastato unlungo la A35 Brebemi, all'altezza di Antegnate. Foto 1 di 3... poco prima delle 1 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Giovanni Pascoli a San Donà di Piave per l'incendio di due auto e un: nessuna persona è rimasta ferita. Le... Furgone in fiamme su Brebemi I vigili del fuoco sono intervenuti in Via Giovanni Pascoli a San Donà di Piave per l’incendio di due auto e un furgone: nessuna persona è rimasta ferita.Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.