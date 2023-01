Funerali solenni del Papa emerito | più di 1 100 giornalisti da oltre 30 Paesi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Sono stati più di 1.100, da più di 30, iche si sono accreditati per seguire idelBenedetto XVI, scomparso il 31 dicembre scorso, e presieduti daFrancesco. Lo confermano all’agenzia Dire fonti interne alla Sala Stampa Vaticana, che aggiungono: “Naturalmente si tratta di molti italiani, tedeschi, ma anche polacchi, francesi, inglesi, statunitensi, spagnoli, e poi qualcuno da Asia, Africa, Sud America. Diversi anche quelli da altrieuropei”. Quello di oggi è un evento storico: unregnante che celebra le esequie di uno. Nella Chiesa cattolica romana il successore di Pietro resta infatti in carica sino alla morte, e solo dopo il conclave si nomina il ...

Lunghi applausi e il grido "Santo subito". Così i fedeli hanno salutato Benedetto XVI al termine deia Piazza San Pietro. Su un grande striscione la scritta "Santo Subito", come già accaduto per le esequie di Giovanni Paolo II nel 2005. 5 gennaio 2023sarannoma sobri, come lui desiderava. Le delegazioni ufficiali sono quelle dell'Italia e della Germania ma ci saranno, a titolo personale, anche tanti Capi di Stato. . Una zona ... Ratzinger, Piazza San Pietro si prepara ai funerali solenni Roma, 5 gen. (askanews) - Lumini accesi, mentre si tengono i solenni funerali di Joseph Ratzinger in Vaticano, davanti alla casa Natale del Papa emerito, nel frattempo trasformata in museo, a Marktl, ...Roma, 5 gen. (askanews) - Lunghi applausi e il grido 'Santo subito'. Così i fedeli hanno salutato Benedetto XVI al termine dei solenni funerali ...