Funerali Ratzinger | l’omelia di Papa Francesco | “Oggi grati per la sua sapienza | delicatezza e dedizione”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la sua voce”. Cosìha conclusodel funerale di Benedetto XVI presieduto in una gremita piazza San Pietro. “Anche noi, – ha affermato Bergoglio – saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita”. Nella sua meditazione,ha ripreso alcuni passaggi delchefece nella messa di inizio del suo pontificato, il 24 aprile 2005. “San Gregorio Magno, – ...

RaiNews

... la durata dei pontificati dall'800 ai giorni nostri Pontefice dal 2005 al 2013 Benedetto XVI, tutti i dati sul Papa emerito la scheda Papa, la biografia I PUNTI PRINCIPALI Gli interventi ...Papa Francesco presiede idi Benedetto XVI Per approfondire : Foto : Le foto della cerimonia in San Pietro I funerali di Benedetto XVI, piazza San Pietro gremita in preghiera - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 09:06 - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 09:06 Sono centomila le persone previste per i funerali del papa emerito Benedetto XVI oggi a Roma. E’ quanto prevederebbe l’ordinanza della Questura capitolina, firmata ieri in serata. Per accedere a ...Centomila persone, capi di Stato e leader di altre fedi. Tutti raccolti in piazza San Pietro che fino alle 14 sarà zona rossa con gli accessi presidiati dalle Forze dell'Ordine. I funerali di Benedett ...