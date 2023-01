Funerali Ratzinger | l’omelia di papa Francesco | “Che la tua gioia sia perfetta”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CITTA’ DEL VATICANO – “Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tuasianell’udire definitivamente e per sempre la sua voce”. Lo ha dettonelper idi Benedetto XVI, celebrati in una piazza San Pietro gremita. Un momento di preghiera e di commozione: prima che la bara del pontefice emerito lasciasse il sagrato di San Pietro,si e’ alzato in piedi e ha messo la mano sul feretro. Pochi istanti, ma tutto il corteo si e’ fermato per l’ultimo saluto di Bergoglio a Joseph. “Benedetto Santo subito”, è il desiderio dei fedeli che hanno assistito aidelemerito, una cerimonia solenne e sobria, durata un’ora e mezza. Una Roma blindata e avvolta ...

Un'ora e mezza riassunta in 1 minuto e 30. Nelle immagini il video in timelapse di piazza San Pietro riempirsi dall'alba fino all'inizio della messa funebre di Benedetto XVI. Video Vatican ...C'è chi tra i religiosi sottolinea comesia stato decisivo all'inizio della sua vocazione. racconta di essere stato qui in Vaticano quasi diciotto anni fa per idi Giovanni Paolo ... Giornate di inizio anno segnate dal lutto per il Papa Emerito Benedetto XVI: migliaia di persone da tutto il mondo hanno reso omaggio alla salma di Ratzinger e preso parte alle esequie presiedute da B ...Coltelli, palle da baseball, canne da pesca e piastre per i capelli. C'è di tutto tra gli oggetti dei pellegrini trattenuti dalle forze dell'ordine al loro ingresso in piazza ...