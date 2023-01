Funerali Ratzinger il 5 gennaio 2023 | come cambia la viabilità | strade chiuse e zona ‘rossa’ attorno a San Pietro

RaiNews

benedetto XVI san ...Papa Francesco nell'omelia chiede di 'affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l'olio del Vangelo, che egli ha sparso e ... I funerali di Benedetto XVI, l'omelia di Papa Francesco: "Ha testimoniato il Vangelo nella sua vita" - Bavaresi in abiti tradizionali sfilano in via della Conciliazione - Bavaresi in abiti tradizionali sfilano in via della Conciliazione Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Ratzinger, dai Reali di Spagna a Scholz: tutti i leader ai funerali Il mondo in Vaticano per i funerali di Papa Ratzinger. Oltre alle massime cariche istituzionali italiane, come il presidente della Repubblica Sergio ...