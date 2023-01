Funerali Ratzinger | 120 cardinali | 3 700 sacerdoti | 400 pissidi

TGCOM

La bara con le spoglie del Papa emerito è uscita dalla Basilica del Vaticano ed è stata accolta con un lungo applauso. Al termine dei, le spoglie diverranno portate nelle Grotte vaticane, nella tomba che fu di Giovanni Paolo II: migliaia di persone sono in piazza San Pietro Punti chiave 08:41 Piazza San Pietro ...Qualcuno ha truffato alcuni dei fedeli che vogliono assistere oggi aidi Papaa Roma. L'agenzia di stampa Ansa scrive che agli ingressi di Piazza San Pietro , alla destra del presepe guardando la basilica, ci sono persone che spiegano di avere "una ... Morte Ratzinger, da Mattarella a teste coronate: ecco chi ci sarà ai funerali del Papa emerito Nel 1802 papa Chiaromonti ottenne la restituzione della salma di papa Braschi, morto nel 1799 in Francia prigioniero di Napoleone ...Una fitta coltre di nebbia che conferisce fascino e mistero, incornicia il cupolone di San Pietro dove è tutto pronto per la cerimonia funebre di papa Ratzinger ... diritto ad entrare per seguire ...