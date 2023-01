Funerali Papa Ratzinger streaming e diretta tv | dove vedere l’ultimo saluto a Benedetto XVI

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Oggi, 5 gennaio 2023, alle 9.30 si svolgono ididal sagrato della Basilica di San Pietro.alemeritoXVI, scomparso sabato 31 dicembre a 95 anni. A celebrare il rito funebre èFrancesco. Si tratta diassolutamente inediti, dato che non si seguirà il protocollo rimasto sostanzialmente immutato per centinaia di anni in caso di morte di un pontefice.XVI è stato infatti il primoa dimettersi in più di 600 anni:prima di lui era stato Gregorio XII nel 1415. Inoltre non era mai successo che uncelebrasse idi un altro. Finora i ...

la Repubblica

Oggi, l'ultimo atto, con isolenni sul sagrato petrino. Si è discusso per giorni sul tipo di esequie, se fossero o meno da, come se Benedetto XVInon lo fosse stato. Lo è stato e ...Il ministro degli Esteri cipriota Ioannis Kasoulides rappresenterà il presidente della Repubblica di Cipro aidiBenedetto XVI. Il presidente lituano Gitanas Nauseda parteciperà ai ... Ratzinger, esequie quasi da Papa il Vaticano riadatta la liturgia Filippo Sorcinelli, con il suo atelier Lavs di Santarcangelo, ha realizzato tanti abiti sacri per il Papa emerito e poi per Francesco "La sua tenerezza e la sua dolcezza ti disarmavano. Ma quello che ...Duecentomila fedeli, in appena tre giorni, hanno reso omaggio in Vaticano alla salma di Papa Benedetto XVI e oggi altri centomila lo saluteranno nell’ultimo commosso abbraccio per i ...