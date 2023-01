Funerali papa Ratzinger | la bara di cipresso davanti alla basilica di S Pietro

RaiNews

Atteso un bagno di folla da parte dei fedeli Sono in programma giovedì 5 gennaio a partire dalle 9.30 in Piazza San Pietro idelemerito Joseph Ratzinger, deceduto nella mattinata del ...Il prefetto di Roma Bruno Frattasi, nel giorno deidiRatzinger, ha spiegato ai microfoni di Sky tg24 i dispositivi di sicurezza messi in atto per questa giornata storica. 'Al momento non abbiamo riscontrato difficoltà, c'è stata un'... I funerali di Benedetto XVI, piazza San Pietro gremita in preghiera - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 09:06 - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 09:06 Roma, 5 gen. (askanews) - Migliaia di fedeli sono arrivati a Piazza San Pietro per i solenni funerali di Joseph Ratzinger. L'apertura dei varchi è avvenuta alle 7. La cerimonia sarà presieduta da Papa ...Dopo tre giorni di esposizione della salma nella Basilica Vaticana, oggi, giovedì 5 gennaio 2023, in San Pietro si tengono i funerali di Papa Benedetto XVI, il Papa emerito venuto a mancare sabato 31 ...