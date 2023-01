Funerali papa Ratzinger | fedeli truffati | ' Abbiamo la prenotazione per i posti a sedere per la cerimonia' Ma l' ingresso non è valido

TGCOM

- In una piazza San Pietro gremita di fedeli, idelemerito presenziati daFrancesco. Presenti due delegazioni uffiali, d'Italia, con Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Consiglio, Giorgia Meloni, e di Germania.ROMA - Da oltre un'ora e mezza prima dell'inizio deidelemerito Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre scorso, e celebrati dal pontefice in carica,Francesco, piazza San Pietro a Roma è gremita di fedeli mentre la nebbia che avvolge ... Morte Ratzinger, da Mattarella a teste coronate: ecco chi ci sarà ai funerali del Papa emerito Una fitta coltre di nebbia che conferisce fascino e mistero, incornicia il cupolone di San Pietro dove è tutto pronto per la cerimonia funebre di papa Ratzinger. Alle fermate ...Persone da tutto il mondo in fila da prima dell'alba per assistere alle esequie del Papa emerito, che saranno celebrate da Papa Francesco ...