Funerali Papa Ratzinger diretta live | le esequie di Benedetto XVI

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Oggi, 5 gennaio 2023, alle ore 9,30 dal sagrato della Basilica di San PietroFrancesco celebra idi, ilemeritoXVI, scomparso il 31 dicembre all’età di 95 anni. Sarannosobri ma solenni, come per volere dello stesso. Per la prima volta nella storia uncelebra idi un altro, dopo la storica rinuncia al pontificato didi 10 anni fa. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale. In aggiornamento Non sarannodi Stato, dato che con le sue dimissioniXVI aveva smesso di essere capo di stato della Città del Vaticano. È una differenza formale ...

Reso noto il contenuto del testo che descrive in breve il pontificato A poche ore daidelemerito Benedetto XVI , il Vaticano ha reso noto il testo del 'rogito' in latino che in un sigillo di metallo è stato messo dentro la bara dove riposano le spoglie di Ratzinger, ...Bandiere a mezz'asta al ministero della Giustizia di via Arenula e in tutti gli edifici pubblici. La decisione, in omaggio alemerito Benedetto XVI , nel giorno della celebrazione deisolenni nella basilica di San Pietro. Anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio , partecipa alle esequie diRatzinger ... Morte Ratzinger, da Mattarella a teste coronate: ecco chi ci sarà ai funerali del Papa emerito Oggi i funerali del papa emerito Benedetto XVI presieduti da papa Francesco. Presenti capi e autorità di Stato. Per l'Italia presenti il presidente ...Una zona rossa con gli accessi presidiati dalle forze dell'ordine, mille agenti in campo e divieto di sorvolo sull'area di piazza San Pietro. E' tutto pronto in Vaticano per i funerali di Benedetto XV ...