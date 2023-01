Funerali Papa emerito Benedetto XVI | nelle scuole bandiere a mezz’asta

(Di giovedì 5 gennaio 2023) "In occasione delle esequie solenni delXVI, la Presidenza del Consiglio ha disposto per il 5 gennaio 2023 l'imbandieramento a mezz'asta dellenazionale ed europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale": lo ha disposto il Governo. L'articolo .

RaiNews

Benedetto XVI, cerimonia da (quasi) Pontefice. Bergoglio: 'Un grande maestro' 'Lotto con ... 'Joseph Aloisius Ratzinger, elettoil 19 aprile 2005, nacque a Marktl am Inn, nel territorio ...Padre Georg Ganswein, il segretario delEmerito, ha baciato la bara di Benedetto XVI prima di lasciare il Vangelo e sedersi in prima fila a San Pietro per i. Accanto a lui, le Memoros che si sono prese cura di Ratzinger al ... I funerali di Benedetto XVI, piazza San Pietro gremita in preghiera - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 09:06 - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 09:06 Papa Francesco presiede il rito, tutto in latino, e pronuncia l’omelia, mentre il celebrante è il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio.Per chi arriva a San Pietro dal lato dell’ex Sant’Uffizio, ma anche dal lato opposto di Porta Sant’Anna, il colpo d’occhio è quello di una valanga di persone in fila ai varchi verso il colonnato.