Funerali di Ratzinger | l’uscita del feretro di Benedetto XVI tra gli applausi dei fedeli presenti

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 05 Gennaio 2023 Le immagini dell'arrivo di Papa Francesco in Piazza San Pietro in occasione deidi Papa Benedetto XVI.AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 05 Gennaio 2023 Le immagini dell' arrivo della bara di Papa Benedetto XVI in Piazza San Pietro in occasione deiRoma, 5 gen. (askanews) - Lumini accesi, mentre si tengono i solenni funerali di Joseph Ratzinger in Vaticano, davanti alla casa Natale del Papa emerito, nel frattempo trasformata in museo, a Marktl, ...“Santo subito!”. È il grido che è salito dalla folla di fedeli che sta assistendo in piazza san Pietro ai funerali del Papa emerito Benedetto XVI.