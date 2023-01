Funerali di Ratzinger | le esequie presiedute da Francesco Si calcolano 100mila presenze

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Vangelo aperto posto sulla bara, al centro di piazza San Pietro e la recita del Rosario. Sono iniziate così le celebrazioni per idel Papa Emerito Benedetto XVI, con un cerimoniale che per molti aspetti ha seguito quello dei papi regnanti e la messa, parzialmente in latino, presieduta da Papache si è conclusa appena prima delle 11 di mattina. Le previsioni sullein piazza, nel corso della giornata di ieri, sono lievitate, arrivando al numero di. Alleerano presenti le delegazioni ufficiali di Italia e Germania, oltre ad alcuni capi di Stato a titolo personale. Tra i primi ad arrivare all’interno di San Pietro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, nelle prime file anche l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi. ...

RaiNews

"Sono grato " aveva scrittoal teologo svizzero Hans Küng " di poter essere legato da una grande identità di vedute e da un'amicizia di cuore a Papa Francesco. Io oggi vedo come mio unico e ...... eletto Papa Benedetto XVI nel 2005 si dimise nel 2013 Successore Papa Francesco, il totonomi dopo morte: Bergoglio zoppica ma sta un fiore, le tre bare con monete, ... I funerali di Benedetto XVI, piazza San Pietro gremita in preghiera - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 09:06 - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 09:06 Via ai funerali a San Pietro, in Vaticano, di Papa Benedetto XVI. La bara del Papa emerito è stata chiusa ieri sera con il tradizionale rito. Il feretro è triplice: ha un primo… Leggi ...Già dalle prime ore del mattino di giovedì 5 gennaio piazza San Pietro ha cominciato a riempirsi di fedeli per i funerali del Papa emerito Benedetto XVI (segui l’ora per ora). Le immagini degli ingres ...