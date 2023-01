Funerali di Ratzinger | attesi in 100mila in una piazza San Pietro blindata

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Non sarà un funerale di Stato quello per il Papa emerito, perché non era un pontefice "regnante", ma ci saranno delegazioni ufficiali da diverse parti del mondo, dall'Italia chiaramente, ma anche dalla nativa Germania da dove arriverà una folta delegazione guidata dal presidente Frank-Walter Steinmeier e dal cancelliere Olaf Scholz. Presenti anche i massimi vertici degli organi costituzionali tedeschi, scrive la Suddeutsche Zeitung: il presidente del Bundestag Barbel Bas, il sindaco di Amburgo Peter Tschentscher, come presidente del Bundesrat e Stephan Harbarth, capo della Corte costituzionale federale. Una delegazione guidata dal primo ministro bavarese Markus Soder arriverà anche dalla Baviera, patria di Benedetto, con rappresentanti della politica, della società e della chiesa.Il solenne rito funebre sarà celebrato alle 9.30 inSan ...

Agenzia ANSA

... tutti i dati sul Papa emerito la scheda Papa, la biografia I PUNTI PRINCIPALI Gli ...media In tre giorni 195mila fedeli Sono stati 60mila i fedeli che nell'ultima giornata prima dei...21.50 Addio,ia San Pietro Non meno di 200mila i fedeli accorsi in tre giorni a rendere omaggio al feretro di Benedetto XVI. E altri 100mila sono attesi per le 9.30 alle esequie, con l'omelia ... I funerali di Ratzinger, il timing e le presenze E' il giorno dell' addio . Oggi, giovedì 5 gennaio , in Piazza San Pietro i funerali di Benedetto XVI . Il Papa emerito. Sono ...Il 5 gennaio oltre mille agenti delle Forze dell'Ordine. Per omaggio ed esequie potenziati Metro A e due linee bus.Dalla mezzanotte di oggi e fino alle 14 di domani, giorno dei funerali del Papa Emeri ...