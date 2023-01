Funerali di Benedetto XVI | l' omelia di Papa Francesco | ' Sua gioia sia perfetta'

(Di giovedì 5 gennaio 2023)arriva in piazza S. Pietro con la sedia a rotelle e nell'si dice "grato" a Dio per la sapienza di Ratzinger. "Siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della ...

la Repubblica

Quasi 50mila persone, questa mattina, hanno partecipato aidiXVI in Piazza San Pietro. Al termine della cerimonia, il Corpo del Papa Emerito è stato tumulato all'interno delle ..."E' stato un momento di grande commozione partecipare questa mattina aidel Papa emeritoXVI. Di lui mi restano i suoi libri che ho ripreso a leggere e la sua voce gentile che mi ... Funerali Ratzinger: le esequie di Papa Benedetto XVI. Padre Georg attacca di nuovo Francesco Tanti tedeschi per rendere omaggio al Papa emerito nel giorno dei funerali. Ma tra i 50mila presenti spuntano anche bandiere di Regno Unito, Polonia, Francia e Ucraina ...Roma, 5 gen. (askanews) - "Ringrazio per il servizio che l'arcivescovo Georg Gaenswein ha svolto non solo durante il pontificato di Papa Benedetto, ma anche negli ultimi 10 anni, è stato un grande ser ...