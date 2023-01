Funerali Benedetto XVI | la scoperta choc sulle truffe

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La truffa al funerale di Ratzinger. È quello che in queste è successo nei pressi di Piazza San Pietro, dove le esequie del Papa emerito stanno per essere celebrate per essere poi portate via per sempre. Circa 100 mila persone sono giunte da tutto il mondo per partecipare all’ultimo saluto dell’ex pontefice. La giornata al centro di Roma inizia prestissimo, le persone cominciano sin dalle prime ore del giorno ad accalcarsi per dare l’estremo addio aXVI, morto a 95 anni. Ma è quello che è successo ad alcuni fedeli che sta facendo molto discutere in queste ore. Sembra che molti di essi siano stati truffati online. Alcune persone infatti, si sono presentate alle porte del Vaticano spiegando di avere “una prenotazione fatta online”. Gli stessi hanno poi spiegato alle forze dell’ordine che avevano il diritto di entrare perché c’erano dei posti seduti riservati ...