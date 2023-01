Funerali Benedetto XVI | la folla grida Santo subito Papa Francesco arriva sul sagrato in sedia a rotelle

Adnkronos

Ma aidisi sono presentati anche a titolo personale il presidente polacco Andrzej Duda, il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa e tanti altri leader europei e mondiali. ...Nella prima fila dei posti delle autorità, che partecipano aidiXVI, c'è, accanto al Capo dello Stato Sergio Mattarella, il premier italiano Giorgia Meloni. Con loro il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard ... Benedetto XVI, piazza San Pietro pronta per i funerali - Video Roma (Adnkronos) – Funerali “solenni ma sobri” in piazza San Pietro, per Benedetto XVI a partire dalle 9.30. A presiedere le celebrazioni e a tenere l’omelia è Papa Francesco, arrivato in sedia a rote ...(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 05 GEN - Nella prima fila dei posti delle autorità, che partecipano ai funerali di Benedetto XVI, c'è, accanto al Capo dello Stato Sergio Mattarella, il premier italiano ...