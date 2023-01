Funerali Benedetto XVI | la bara di cipresso è sul sagrato di S Pietro Migliaia per l' ultimo saluto a Ratzinger

TGCOM

- In una piazza San Pietro gremita di fedeli, idel Papa emerito presenziati da Papa Francesco. Presenti due delegazioni uffiali, d'Italia, con Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Consiglio, Giorgia Meloni, e di Germania.ROMA - Da oltre un'ora e mezza prima dell'inizio deidel Papa emeritoXVI, scomparso il 31 dicembre scorso, e celebrati dal pontefice in carica, Papa Francesco, piazza San Pietro a Roma è gremita di fedeli mentre la nebbia che avvolge ... Morte Ratzinger, da Mattarella a teste coronate: ecco chi ci sarà ai funerali del Papa emerito Una fitta coltre di nebbia che conferisce fascino e mistero, incornicia il cupolone di San Pietro dove è tutto pronto per la cerimonia funebre di papa Ratzinger. Alle fermate ...Sin dalle prime luci dell’alba piazza San Pietro a Roma è piena di fedeli per i funerali di papa Ratzinger, al secolo Benedetto XVI. Così come riporta l’Ansa, bandiere tedesche sventolano nel cielo e ...