Funerali Benedetto XVI | cosa è successo a piazza San Pietro

(Di giovedì 5 gennaio 2023)di PapaXVI, i fedeli accolgono il feretro. Fin dalle prime ore di questa mattina, giovedì 5 dicembre,Sanè colma di persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto al sommo pontefice emerito. Joseph Ratzinger è deceduto lo scorso 31 dicembre. Circa duecentomila fedeli hanno reso omaggio in tre giorni alla sua salma esposta in Vaticano. Oggi sono almeno in 100mila per i, il cui inizio è previsto per le 9:30. La funzione religiosa si svolge sotto una grande struttura allestita al centro del sagrato della Basilica di San. È officiata dal decano del Collegio cardinalizio, Giovan Battista Re, e presieduta da Papa Francesco. Proprio quest’ultimo ieri prima dell’udienza generale ha ricordato: “Prima di iniziare questa catechesi vorrei che ci ...

Virgilio Notizie

Nella prima fila dei posti delle autorità, che partecipano aidiXVI, c'è, accanto al Capo dello Stato Sergio Mattarella, il premier italiano Giorgia Meloni. Con loro il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, mons....XVI, è passato da questo mondo al Padre'. In prima fila le delegazioni tedesca e italiana con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Ai, ... Funerali Ratzinger, cerimonia per Benedetto XVI in diretta: Papa Francesco sostituito dal cardinale Re Sono iniziati alle 9.30 i funerali di Benedetto XVI. Dopo diversi minuti dedicati alle preghiere, Papa Francesco è entrato in piazza San Pietro, uscendo dal portone principale della Basilica, al termi ...Papa Francesco in sedia a rotelle. A messa iniziata i fedeli continuano ad arrivare. Meloni accanto a Mattarella ...