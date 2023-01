Francesco Totti lontanissimo da Ilary | la nuova Foto di famiglia | Siete l' amore della mia vita

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L'ex capitanoRoma è in vacanza con la sualontano dae dalle polemiche: laha emozionato tutti. Le polemiche sull' anti-riciclaggio sembrano non spaventareche finalmente è riapparso sui social network e questa volta non è da solo. Il 2022 ha visto il pupone protagonista assolutocronaca rosa insieme all'ex moglieBlasi. In primavera infatti è arrivato il comunicato ufficiale che annunciava la loro separazione. Da quel momento la cronaca rosa non si è mai fermata ma oggisceglie laproprio come la Blasi. I due in questi mesi hanno trascorso il loro tempo insieme ai tre figli ma ovviamente separati.mostra sui social le ...