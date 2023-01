Francesco Totti | il gioco d’azzardo e le «operazioni sospette» | nuova bufera?

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L'ex calciatore sarebbe finito sotto la lente dell’Antiriciclaggio per «bonifici verso case daestere» e un «prestito infruttifero da 80mila euro ad una pensionata di Anzio»: in attesa della replica, il condizionale resta d’obbligo

L'ultima tegola di: le scommesse e il gioco d'azzardo. Un hobby che avrebbe finito per mettere l'idolo del popolo giallorosso anche nel mirino degli uomini dell'antiriciclaggio, che parlano di '...Mentre su di lui si abbatte la tempesta mediatica relativa alle scommesse e alla segnalazione dell'anti riciclaggio,prosegue la sua crociera caraibica . Con lui Noemi Bocchi, i tre figli e gli amici Emanuele Maurizi e Giancarlo Pantano. Quest'ultimo è, da sempre, l'amico del cuore die in ...L'ex calciatore sarebbe finito sotto la lente dell’Antiriciclaggio per «bonifici verso case da gioco estere» e un «prestito infruttifero da 80mila euro ad una pensionata di Anzio»: in attesa della rep ...L'ultima tegola di Francesco Totti: le scommesse e il gioco d'azzardo. Un hobby che avrebbe finito per mettere l'idolo del popolo giallorosso anche nel mirino degli ...