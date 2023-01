Francesco Pannofino | “Con la voce di Banderas ho conquistato mia moglie”

(Di giovedì 5 gennaio 2023)è una delle voci più note del panorama cinematografico italiano. L’attore e doppiatore ha raccontato che doppiando Antonioè riuscito a conquistare sua. Nella stessa intervista ha parlato anche di suo figlio Andrea. Di recente l’attore è tornato a vestire i panni di René Ferretti in Boris 4. In una lunga intervista al Corriere della Seraha raccontato alcuni particolari sulla sua vita: “Io e mia(Emanuela Rossi ndr) ci siamo conosciuti doppiando Donne sull’orlo di una crisi di nervi, lì io doppiavo Antonio. A quei tempi si doppiava insieme, nella stessa stanza. Però l’approfondimento lo abbiamo fatto con Forrest Gump. Poi è nato Andrea“. Proprio il figlio di...

Corriere della Sera

... poi in tournée fino a marzo), uno degli spettacoli campione di incassi della scorsa stagione in tutti i principali teatri italiani, diretta da Ferzan Ozpetek e insieme a, Simona ...Marco Bocci eprestano le proprie voci rispettivamente a Searcher Clade, un padre di famiglia che si trova fuori dal suo ambiente in una missione imprevedibile, e all'incredibile ... Francesco Pannofino: «Ho conquistato mia moglie con la voce di Banderas. Doppiavo anche i film hard» Francesco Pannofino, star del cinema italiano, si è raccontato al Corriere della Sera. L'attore ha rivelato che il suo sogno nel cassetto era quello di ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...