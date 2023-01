Fragagnano | il Ministero finanzia i “parcheggi rosa”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Anche a, grazie ad unmento ministeriale, arrivano i cosiddetti “”, ossia degli spazi adibiti alla sosta dei veicoli delle donne in gravidanza o di genitori con figli fino a due anni. L’Amministrazione Comunale, infatti, dopo aver partecipato alla misura deldelle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – è risultata beneficiaria di un contributo di 6 mila euro per la realizzazione di ben 12 stalli che saranno realizzati nei pressi di uffici pubblici, consultorio familiare Asl, stazione dei Carabinieri, scuole, farmacie e parafarmacie, ufficio postale e nelle vicinanze di attività commerciali. “Siamo riusciti ad intercettare, grazie anche alla collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale, queste ...

