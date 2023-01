(Di giovedì 5 gennaio 2023)va considerata con ogni probabilità come la più grande spadista della storia per l’Italia. Nel suo palmares, a titolo individuale, figurano due ori ai Mondiali e l’argento olimpico a Rio 2016. Classe 1991, avrà a disposizione i Giochi di Parigi 2024 per dare l’assalto a quel titolo a cinque cerchi che suggellerebbe una carriera straordinaria. Non è escluso, ad ogni modo, che la siciliana possa rimanere in pedana sino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: storicamente nella spada emergono atlete molto longeve. Nel corso delle feste di Natale, la nativa di Catania si è concessa un periodo di meritato relax. Le temperature estive che si sono registrate nel Sud Italia hanno spinto l’azzurra addirittura a sfoggiare sui social un costume estivo che ne ha esaltato le forme prorompenti. Sempre sul proprio profilo Instagram ha postato una ...

OA Sport

Grazie all'impegno dei sanitari le mamme possono lasciare unadel nascituro grazie all'... Antonio Ciotola, Lina Cirillo, Paola Laviscio, Antonietta Merenda, Teresa Palmieri,Pedata, ...Gamba è Angela Sfoglia la gallery Elena Ferrante, letra libri e film La migliore amica di Giovanna. È un'adolescente bella, femmina, elegante come la madre. Ammira moltissimo l'amica. ... FOTO Rossella Fiamingo da sballo in costume! Il regalo a Gregorio Paltrinieri e l'allenamento per i glutei Rossella Fiamingo va considerata con ogni probabilità come la più grande spadista della storia per l’Italia. Nel suo palmares, a titolo individuale, figurano due ori ai Mondiali e l’argento olimpico a ...TEcco come i protagonisti dello sport hanno festeggiato il Capodanno 2023: Jacobs è a Dubai, Leclerc abbraccia tutta la Ferrari, Verstappen con la fidanzata Kelly Piquet ...