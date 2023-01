Football | in miglioramento le condizioni di Hamlin | “Sta facendo progressi costanti”

RaiNews

Damar Hamlin è in, ma resta in terapia intensiva. È il bollettino medico dei Buffalo Bills sulle condizioni del 24enne giocatore vittima di un arresto cardiaco lunedì, durante la partita della NFL contro ...Nelle ultime ore ha però mostrato segni di, anche se le sue condizioni restano critiche. Il dottor Chugh crede che l'arresto cardiaco di Hamlin sia il risultato di una ' commotio cordis'... Football americano: Hamlin in miglioramento, resta in terapia intensiva Il 24enne giocatore del Buffalo Bill resta in terapia intensiva ma dà piccoli cenni di ripresa. E' stato vittima di uno shock al cuore, un caso ...