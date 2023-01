Fondi | maxi sequestro di botti e fuochi di artificio illegali

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 5 gennaio 2023)– Oltre 20 giorni di controlli a tappeto in tutta la città prima di Capodanno, attività commerciali passate sotto la lente di ingrandimento e indagini serrate per scongiurare il fenomeno dei ferimenti a causa did’pericolosi e. Questa la strategia adottata dalla Compagnia delle Fiamme Gialle di, guidata dal tenente Diego Lauretti, che nei giorni scorsi ha portato ad uno dei sequestri di artifizi pirotecnici più importanti degli ultimi anni. Su un totale di 8 quintali disequestrati dalla Finanza in tutta la provincia di Latina, infatti, una considerevole quantità di materiale illegale è stata messa sotto chiave proprio nel territorio diprima di Capodanno. Grazie ad indagini serrate e al non ...