Folla di fedeli ai funerali di Benedetto XVI | Ora sia fatto Santo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “Siamo arrivate da Bologna per essere qui oggi. Siamo partite alle 2.30, abbiamo viaggiato in pullman, siamo anche un bel gruppo. Io e la mia amica lavoriamo in una agenzia di viaggi che si occupa di eventi legati alla Chiesa, soprattutto la Curia di Bologna, i nostri clienti sono per lo piùe ci piace vivere queste esperienze con loro. Facciamo anche follie, come questa. Nonostante abbia 21 anni, eXVI era Papa quando ero poco più che adolescente, lui è sempre stato un simbolo. Ora sia”. Lo dicono all’Adnkronos Sofia e Irene, due tra i tantiche afno piazza San Pietro per l’addio a Joseph Ratzinger. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

