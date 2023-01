Fiumicino | Baccini contro Montino | “Invece di criticare il Governo | pensi a come ha amministrato la città”

(Di giovedì 5 gennaio 2023)– La campagna elettorale è partita e la temperatura inizia ad alzarsi, A far partire la polemica è un post pubblicato su Facebook nelle scorse ore dal sindaco Esterino. Il primo cittadino, infatti, si è scagliatoilpresieduto da Giorgia Meloni. “Ecco chi è la destra: a marzo scorso attaccavano ilDraghi sulle accise. Ora che al comando ci sono loro – scrive– hanno abolito la riduzione delle accise voluta dalcui si scagliavano e il carburante sfiora i 2 euro”. Un post forte e dai toni duri, che ha scaturito la reazione del candidato sindaco di centro-destra Mario. “Con cinque righette su Facebook – scrivein un comunicato – vergate ...

Il Faro online

Questi rappresenteranno il partito del carroccio ai tavoli tecnici e di sviluppo socio, culturale della città di. Dopo un incontro avuto con l' On. Mario, il commissario della Lega Monica Picca, si è convenuti all'individuazione di Colavecchi e Perrella". Lo ha detto Il commissario per la lega ...A denunciare la situazione è ViviAmoA denunciare la situazione è ViviAmoper il centro studi di Mario, che in una nota spiega: 'L'apprensione che ne scaturisce, deriva ... Fiumicino, Baccini contro Montino: “Invece di criticare il Governo ... Baccini aggiunge: “Abbiamo compreso tutti che nelle zone definite dal Comune ‘case sparse’ diversi servizi sono carenti” ...La dirigente scolastica Monica Bernard: "Orgogliosa di poter dare una prima risposta alla crescita della popolazione studentesca" ...