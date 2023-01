Fiorentina - Monza | le pagelle | Cabral | un gol che vale 7 Di Gregorio | che parate | 7

(Di giovedì 5 gennaio 2023) 'stuta' per un giorno. Un gran gol alla Bati. E tanti altri spunti. Vedremo se è l'inizio di una nuova 'era' (Jovic s.v.) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROSUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

'Cabralstuta' per un giorno. Un gran gol alla Bati. E tanti altri spunti. Vedremo se è l'inizio di una nuova 'era' (Jovic s.v.) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ......(+7) Inter 33 ( - 4) Lazio 30 (+5) Roma 30 (+5) Atalanta 28 ( - 6) Udinese 25 (+9) Torino 22 (+3)20 ( - 7) Empoli 19 ( - 4) Bologna 19 ( - 5) Lecce 18 (Serie B) Salernitana 17 (+9)...Un punto ciascuno per Fiorentina e Monza nella prima uscita del 2023, valida per la 16esima giornata della Serie A. Al Franchi, Italiano si fa recuperare da Palladino e resta lontano dieci punti dalla ...Una vittoria arrivata sul filo di lana, quando la Juventus non ci credeva più e la Cremonese assaporava già un punto conquistato contro una big. La gara dello Zini ha visto i padroni ...