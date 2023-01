Fiorentina | l’agente di Bianco | «Dopo la partita di ieri per me è pronto per la Serie A»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Giuseppe Galli, agente del giocatore dellaAlessandro, ha parlato della prestazione del ragazzo nel match contro il Monza Giuseppe Galli, agente del giocatore dellaAlessandro, ha parlato a TMW. PAROLE – «Personalmente, se prima pensavo che fosse un ragazzo che doveva farsi le ossa in B, oggi il ragazzo èper laA, non deve più andare in cadetteria. Oggi Italiano può contare su di lui, è ovvio che sa già che dovrà aspettare il suo turno, come ha sempre fatto. Questo è importante». L'articolo proviene da Calcio News 24.