Filip Kostic | scheda tecnica | vita privata e stipendio

(Di giovedì 5 gennaio 2023)è uno dei nuovi acquisti di questa Juventus. Corsa esono due delle sue qualità migliori. Ecco un focus sul giocatore.è uno dei migliori acquisti dei bianconeri. Il suo inizio di stagione a Torino non fu sicuramente degno di nota. Ma superata la barriera dell’ambientamento si sono viste tutte le sue qualità più prorompenti. La PresseGrinta,, corsa e precisione nei cross sono solamente alcune delle sue tante peculiarità. In questo approfondimento verranno inoltre presi in causa anche altri argomenti. Dalla suapassando allopercepito e molto altro ancora. Di carne al fuoco ce n’è tanta. Dunque è bene non indugiare ulteriormente. Data di nascita e nazionalità Nato a ...