Figlio del Chapo Guzman arrestato in Messico. Rappresaglie dei narcos - Esteri - quotidiano.net

Agenzia ANSA

La cattura è avvenuta a Culican, nello Stato di Sinaloa. Le autorità alla popolazione: 'Non uscite di ...Finisce la carriera criminaleChapo. O almeno subisce uno stop. Ovidio Guzman , detto 'El Raton' ,famigerato capocartello messicano dei narcotrafficanti di Sinaloa, è stato arrestato in un'... Arrestato in Messico Ovidio Guzman, il figlio di 'El Chapo' Elisabetta Gregoraci ufficializza la relazione con l’imprenditore Giulio Fratini con una Instagram story girata durante le recenti vacanze a Dubai, meta raggiunta dalla conduttrice dopo avere trascor ...Antonino è ricoverato in una clinica per accertamenti e alcuni siti di gossip scrivono che avrebbe sentito al telefono Ginevra, cosa proibita dal regolamento ...