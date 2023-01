Ferrovie sud est | pullman | lunedì sciopero di 24 ore indetto da Uiltrasporti e Faisa-Cisal Numerose lamentele

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Di seguito il comunicato congiunto: Le continue ed interminabili missive inviate da queste OO.SS. alledel Sud Est sulle molteplici problematiche che attanagliano gli Operatori di Esercizio non hanno avuto, ad oggi, alcun riscontro positivo nonostante le riunioni con l’Azienda. Auspicavamo, a fronte delle nostre effettive e reali denunce, che l’azienda fosse in grado di darci una risposta a distanza di quasi 4 mesi, visto l’inizio del contendere datato 16 settembre 2022, precise, definitive, invece ci siamo ritrovati, ancora una volta, a ricevere risposte evasive, non risolutive. La vertenza riguarda: • Ambienti di lavoro, (depositi bus mancanti di illuminazione, pavimentazione, servizi igienici, spazi di manovra per i bus); • Mancanza sale sosta o laddove esistono inadeguate durante le soste inoperose; • Errati tempi di percorrenza ed errato calcolo dei ...

USB

Ci sono cantieri fisici, di strade,, gallerie, "e il 2023 deve essere l'anno della ... opere per le Olimpiadi invernali per la variante alla strada statale 12 Isola della Scala - Verona"...... unitamente ad altri 55 colleghi della Rete Recovery, chiedendo insieme a loro di poter essere ... Articoli Correlati Riattivata linea jonicadello Stato E' ripreso il transito dei treni ... Aggredito a Taranto autista di Ferrovie del Sud Est: due costole rotte ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'attrattiva delle FFS deve essere accresciuta. Il loro direttore, Vincent Ducrot, punta sull'ammodernamento delle piccole stazioni, e in particolare delle toilette, ma anche su un'offerta più flessib ...