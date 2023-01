Femminicidio a Genova | Giulia Donato uccisa nel sonno dal fidanzato Andrea Incorvaia a colpi di pistola | aveva 23 anni

Today.it

Il primodel 2023 si è consumato a, mercoledì 4 gennaio. La vittima è Giulia Donato , una ragazza di 23 anni, che in base agli accertamenti della polizia , sarebbe stata uccisa mentre ...Sarebbe maturata in questo contesto la tragedia di ieri adove un uomo di 32 anni, Andrea ... Un altro inaccettabile, tragedia tanto aberrante quanto comune in Italia. Nell'anno ... Giulia Donato uccisa dal fidanzato Andrea Incorvaia: lui poi si è suicidato con l'arma di servizio Il primo femminicidio del 2023 si è consumato a Genova, mercoledì 4 gennaio. La vittima è Giulia Donato, una ragazza di 23 anni, che in base agli accertamenti della ...Purtroppo anche il 2023 inizia all’insegna del femminicidio. Tra i primi drammatici casi del nuovo anno quello che arriva da Genova dove poche ore fa, una guardia giurata ha ucciso la sua fidanzata. G ...