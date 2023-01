Federico Fashion Style sui social | “Presto vi racconterò tutto | nella vita bisogna essere trasparenti”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Promette di dire tutta la veritàLauri, dai più conosciuto come, anche se non si sa bene su quale argomento. Il parrucchiere, diventato famoso sopratgrazie ad un programma in onda su Real Time, torna a parlare suie, con delle video-stories un po’ misteriose, dà la propria parola: racconterà cosa è accaduto. Ma di cosa parla? Probabilmente ai vari gossip che lo hanno coinvolto poche settimane fa, quando i rumors hanno parlato di una sua presunta. Voci, dicerie, pettegolezzi? Non si sa, ma in molti hanno parlato di presunte relazioni extraconiugali di, tenute nascoste per anni. Ricordiamo, infatti, che il parrucchiere era sposato con Letizia Porcu fino a pochi mesi fa e insieme hanno una bimba ...

Le lacrime di Federico Fashion Style per la fine del suo matrimonio: "Mi ha lasciato, l'ho scoperto su Instagram" Stando ai più informati sulla vicenda, Letizia sarebbe stata vista per le vie del centro di Roma con un altro uomo.Federico Fashion Style torna a parlare ai suoi follower e anche se ancora in modo piuttosto criptico sembra essere vicino al raccontare una verità, come lui stesso spiega nelle ...